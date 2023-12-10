В Новосибирской области охранники вокзала спасли косулю

В лютый мороз животное оказалось на территории вокзала на станции Чаны.Охранники станции Чаны в Новосибирской области рассказали о спасении косули, которая оказалась на территории населённого пункта в лютый мороз.
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