Семнадцать членов экипажа атакованного ВСУ парома "Кавказ" доставили на берег

Модест

Где Шилки и Тунгуски? Где Стрелы? Где Рогатки? Где РЛС и акустические станции? Флот уже позволили угробить, теперь порты стоят голые не прикрытые ПВО. Хохлам крымские верфи и порты разбомбить что у первоклассника конфетку отнять. Пора уже всех этих Рапторов и Посейдонов на дно отправлять, не взирая ни на какие устаревшие правила. С шулерами в честную игру не играют.