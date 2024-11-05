Премиум-кроссовер до 3 млн рублей – 6 лучших вариантов

ЧТО ИЩЕМ? Премиальный кроссовер Возраст: 10–12 лет Пробег: до 200 тысяч км Цена: 2–3 млн ₽ Acura MDXДлина 4935 мм, клиренс 200 мм, багажник 676 лОдно из немногих детищ Хонды, продававшихся у нас официально.
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