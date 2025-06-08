«Ногою твердой»: Брать Одессу — а затем Болгарию с Румынией. Но не завтра

НАТО в недоумении — что делает Россия в их Черном и Балтийском морях Дмитрий Родионов На фото: военные учения НАТО в Балтийском море (архивное фото) (Фото: dpa/picture-alliance/TASS) Материал комментируют: Владимир Сапунов Всеволод Шимов Североатлантический альянс рассматривает Балтийское и Черное моря как зоны своей ответственности и готов дать «разрушительный» ответ на любые «непредвиденные обстоятельства», заявил генсек блока Марк Рютте на брифинге перед встречей министров обороны НАТО.
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