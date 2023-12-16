Изъятую у коллекционера как орудие преступления картину Брюллоа выставят в Русском музее

Сенсацией выставки к 225-летию художника станет произведение с криминальным прошлым – «Христос во гробе» Картина Карла Брюллова «Христос во гробе», которая много лет была объектом судебных разбирательств, будет впервые выставлена в Русском музее.
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