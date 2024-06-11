Штурмовики ТОФ рассказали «Известиям» о боевой работе на угледарском участке

Штурмовые подразделения соединения морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) группировки войск «Восток» продвинулись в сторону Константиновки и улучшили положение по переднему краю на угледарском участке фронта.
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