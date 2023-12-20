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«Наполи» проиграл в Кубке Италии с разницей в 4 гола впервые за 65 лет

«Наполи» проиграл в Кубке Италии с разницей в 4 гола впервые за 65 лет

«Наполи» потерпел разгромное поражение от «Фрозиноне» (0:4) в 1/8 финала Кубка Италии. Неаполитанцы проиграли в турнире с разницей в 4 гола впервые за 65 лет – в 1958-м был разгром от «Лацио» с тем же счетом (0:4).

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