Журналистов не защитить: Депутат Свинцов – О безопасности представителей СМИ на СВО

В Госдуме высказались о безопасности журналистов в зоне специальной военной операции на Украине.Накануне телекомпания НТВ сообщила, что её сотрудники и сопровождавший их офицер попали под обстрел в Горловке во время съёмок репортажа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии