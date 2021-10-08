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Минсельхоз РФ, НСА и регионы на «Золотой осени» определили направления развития агрострахования в условиях климатических вызовов

Минсельхоз РФ, НСА и регионы на «Золотой осени» определили направления развития агрострахования в условиях климатических вызовов

Внедрение страхования урожая от чрезвычайных ситуаций, расширение субсидирования агрострахования и практические задачи по упрощению процедур получения страховых выплат стали главными темами Панельной дискуссии «Сельскохозяйственное страхование.

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