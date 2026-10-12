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Царьград

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Профессор НГПУ раскрыла тайну имени Мирай и его значения

Профессор НГПУ раскрыла тайну имени Мирай и его значения

В Новосибирской области родители выбрали для дочери имя Мирай, которое в японском языке переводится как «будущее», а в тюркских и персидских традициях трактуется как «Повелительница Луны» или «царица».

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