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На Верхнем Ларсе пресекли попытку вывезти в Грузию почти полмиллиона долларов

Североосетинские таможенники совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ России пресекли попытку незаконного вывоза крупной суммы наличной валюты в Грузию.

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