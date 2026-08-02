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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ахмат» остался в меньшинстве после удаления Касинтуры во 2-м тайме. Форвард грозненцев получил красную за удар Зобнина локтем по шее

« Ахмат » остался вдесятером после удаления Эгаша Касинтуры во 2-м тайме матча со « Спартаком ». На 74-й минуте матча 2-го тура Альфа-Банк РПЛ Касинтура отмахнулся от Романа Зобнина и ударил капитана «Спартака» локтем по шее.

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