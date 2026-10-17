Rivian решила вернуть дух «Охотников за привидениями» – правда, в электрической версии. За основу взяли R1S: внедорожник оформили по мотивам Ecto-1, того самого автомобиля, на котором герои фильма 1984 года разъезжали по Нью-Йорку.
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