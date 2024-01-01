В канун Нового года нескольким иностранцам отказано во въезде в Молдову

В канун Нового года 10 человек получили отказ во въезде в Молдову, сообщает Пограничная полиция. По данным источника, в пунктах перехода границы поток людей составил 27 255 пересечений, большее число было зафиксировано при въезде в Молдову - 15 752 пересечения.