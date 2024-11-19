Председатель ВК НПКСК призвал объединить силу китайцев в стране и за ее пределами для продвижения модернизации в китайском стиле

Пекин, 18 ноября /Синьхуа/ -- Председатель Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая /ВК НПКСК/ Ван Хунин в понедельник призвал Китайскую ассоциацию дружбы с заморскими китайцами брать на себя больше ответственности, объединяя мудрость и силу китайцев в стране и за ее пределами для продвижения модернизации в китайском стиле.