Председатель ВК НПКСК призвал объединить силу китайцев в стране и за ее пределами для продвижения модернизации в китайском стиле

Пекин, 18 ноября /Синьхуа/ -- Председатель Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая /ВК НПКСК/ Ван Хунин в понедельник призвал Китайскую ассоциацию дружбы с заморскими китайцами брать на себя больше ответственности, объединяя мудрость и силу китайцев в стране и за ее пределами для продвижения модернизации в китайском стиле.
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