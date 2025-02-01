Российские военные освободили населенный пункт Крымское в ДНР

Наступают подразделения группировки войск «Центр».фото: t.me/RosgvardOfficialВоеннослужащие группировки войск «Центр» продолжили наступление и освободили Крымское Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщил 1 февраля Telegram-канал Минобороны.
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