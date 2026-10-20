Хирург Марк Гадзиян: рак почек в большинстве случаев выявляется случайно. Врач Гадзиян сообщил, что случаев обнаружения злокачественных опухолей почек в России стало в последние годы заметно больше.
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