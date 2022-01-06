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Стоит ли идти в армию, чтобы набраться мужества?

Стоит ли идти в армию, чтобы набраться мужества?

Подписчик спрашивает:«Если я чувствую, что мне не хватает мужества, стоит ли идти за этим в армию?». Стоит ли идти в армию, чтобы набраться мужества? Мужественность — это собирательное понятие, состоящее из большого набора различных характеристик.

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