Подписчик спрашивает:«Если я чувствую, что мне не хватает мужества, стоит ли идти за этим в армию?». Стоит ли идти в армию, чтобы набраться мужества? Мужественность — это собирательное понятие, состоящее из большого набора различных характеристик.