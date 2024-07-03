«Спартак» и «Динамо» 12 июля сыграют товарищеский матч

Московские клубы договорились о контрольной игре перед стартом нового сезона. Сайты «Динамо» и «Спартака» сообщают, что матч состоится в следующую пятницу, 12 июля, в 17:30 на домашнем стадионе бело-голубых «ВТБ Арена».