Медвежий угол
Люблю РоссиюЭту страну не поб...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медвежий угол

38 690 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Петров
    Самолёты именовать вполне мило, как корабли. Особенно штучные типа Ту-160. Я на днях читал воспоминания Штепенко А. П...Красные буржуи: к...
  • Владимир Малинин
    Есть хороший вариант. В этот список включать ВСЕХ мигрантов, а убирать из него только после документального доказател...Здесь все: Гарик,...
  • алексей
    Какая нахер диаспора?Это ОПГ."Первый пошёл": Б...

А ведь квартиры дарить тем, кто ненавидит Россию и русских начали не вчера и даже не позавчера

А ведь квартиры дарить тем, кто ненавидит Россию и русских начали не вчера и даже не позавчера

Русские правила Призывала смыть «русскую накипь» и получила квартиру на Рублёвке: Её имя сравнили с землетрясением А ведь квартиры дарить тем, кто ненавидит Россию и русских начали не вчера и даже не позавчера.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Павел Р
справедливости..
Ответить
2 д.
YYYYYYY XXXXXXX
Раздавить, как вошь эту гниду...
Ответить
2 д.
Андрей
Эта .... живет, в том числе, и на мои отчисления с зарплаты (работающий пенсионер)
Ответить
2 д.
наверх