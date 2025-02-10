Русские правила Призывала смыть «русскую накипь» и получила квартиру на Рублёвке: Её имя сравнили с землетрясением А ведь квартиры дарить тем, кто ненавидит Россию и русских начали не вчера и даже не позавчера.
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