Израиль и ХАМАС договорились о поставках гумпомощи в сектор Газа

Израиль и палестинское движение ХАМАС пришли к соглашению о поставках медикаментов и гуманитарной помощи в наиболее пострадавшие районы в секторе Газа взамен на передачу необходимых лекарств заложникам, удерживаемым в анклаве.
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