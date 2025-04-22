Прокуратура вскрыла схему незаконного отчуждения земли в Нижневартовске с возможной причастностью чиновников

Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа выявила масштабную мошенническую схему с незаконной продажей муниципальной земли, в которую, по данным источников, могли быть вовлечены представители местной администрации и федеральных ведомств.
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