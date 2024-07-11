В Барнауле обсудили завершение строительства ЖК "Жемчужина"

Следующее заседание межведомственной рабочей группы проведут в августе Первый заместитель главы администрации города Андрей Федоров провел совещание межведомственной рабочей группы по вопросу завершения строительства многоквартирного дома по улице Партизанской, 76 в Барнауле.
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