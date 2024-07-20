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    - "Зачем лезть к обычным женщинам, которые хотят общения, и требовать от них гарантий «этого самого»?"   Очень умест...Особое удовольств...
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Особое удовольствие «прогнуть женщину», доставляющее немало проблем

Особое удовольствие «прогнуть женщину», доставляющее немало проблем

Как-то раз, во время очередного обсуждения проблемы «кто платит за медовик», всплыл интересный вопрос.

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Комментарии
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В
Воробей
- &quot;Зачем лезть к обычным женщинам, которые хотят общения, и требовать от них гарантий «этого самого»?&quot;   Очень уместный вопрос с точки зрения воспитанной в эмансипированном социуме женщины. Это в отличие от таковой, воспитанной в традиционном социуме — том, где условия не располагают к возникновению хронических страхов у матерей относительно сексуальной безопасности дочерей, что сказывается на стиле воспитания относительно сексуальности женщины. Именно таким было сформировано её мироощущение, в эмансипированном социуме, в отношении секса,  в результате такого типа воспитания. И нет ничего глупее, как ожидать чего-то иного. К сожалению, лишь очень немногим мужчинам суждено это сообразить. Подавляющее большинство мужчин механически переносят устаревшие представления, сформированные в традиционном социуме, в свой эмансипированный социум, что и порождает системное непонимание полов. С получающимся в результате уровнем разводов более 70% и усиливающейся тенденцией к вымиранию.
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