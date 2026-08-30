NYT: военный суд США исключил ключевые показания из дела о теракте 11 сентября

Военный судья США Майкл Шрама пришел к выводу, что показания Халида Шейха Мохаммеда, которого обвиняют в организации терактов 11 сентября 2001 года, были получены в результате пыток.
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