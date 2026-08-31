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Криптопроекты начали копировать байбеки с фондового рынка

Криптокомпании в 2026 году резко увеличили расходы на выкуп собственных токенов, пытаясь поддержать их стоимость на фоне затяжного спада рынка.

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