Криптопроекты начали копировать байбеки с фондового рынка

Криптокомпании в 2026 году резко увеличили расходы на выкуп собственных токенов, пытаясь поддержать их стоимость на фоне затяжного спада рынка.
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