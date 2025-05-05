Под Смоленском "управляшка" предоставила собственнику недостоверные сведения

Жилищная инспекция выявила нарушения в деятельности крупнейшей УК Десногорска Жилищная инспекция Смоленской области выявила нарушения в деятельности крупнейшей управляющей организации Десногорска ООО «ККП».
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