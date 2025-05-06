Воспитал не одно поколение чемпионов: ушел из жизни легендарный крымский тренер по боксу Иван Карандей

На 82-м году жизни скончался заслуженный тренер России по боксу, известный крымский тренер Иван Николаевич Карандей, сообщили в пресс-службе Минспорта Крыма.
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