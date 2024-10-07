Андрей Воробьев поздравил президента Путина с днем рождения

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил с днем рождения президента России Владимира Путина. Он подчеркнул, что благодаря поддержке главы государства в регионе реализуют важные проекты, которые делают жизнь людей лучше.
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