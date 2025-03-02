FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиОбществоШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

1 876 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Коська
    А может перед тем как направлять их в Украину, надо попросить Россию что бы потренировала кандидатов с помощью Исканд...Одна европейская ...
  • Сергей Андросов
    Губер родом из Баку, вот с кого начинать надо.Туристы массово у...
  • Evgenija Palette
    ОЧИСТИТЬ ПЕТЕРБУРГ В КОРОТКИЕ СРОКИ ОТ АЗЕРОВ, ПРОНИКШИХ УЖЕ ВО ВСЕ СФЕРЫ ПЕТЕРБУРГСКОЙ ЖИЗНИ... ЭТИ ТУРКИ ПУСТЬ ВАЛЯ...Туристы массово у...

«Подделка»: в США сравнили Зеленского с его подарком Трампу

«Подделка»: в США сравнили Зеленского с его подарком Трампу

Журналист Боуз назвал Зеленского подделкой, сравнив с подаренным Трампу поясом Президент Украины Владимир Зеленский является «подделкой», как и чемпионский пояс, который он подарил американскому лидеру Дональду Трампу во время их встречи в Белом доме, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх