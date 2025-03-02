«Подделка»: в США сравнили Зеленского с его подарком Трампу

Журналист Боуз назвал Зеленского подделкой, сравнив с подаренным Трампу поясом Президент Украины Владимир Зеленский является «подделкой», как и чемпионский пояс, который он подарил американскому лидеру Дональду Трампу во время их встречи в Белом доме, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.