«Энтузиасты» заставили хомяков добровольно заряжать умные часы, чтобы убедиться, что смартфон сделает это быстрее

Группа энтузиастов, имена которых остались неизвестными, провела эксперимент: они сравнили обратную зарядку смартфона Honor Turbo с установкой из пяти хомяков на беговых колёсах.
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