Путин поздравит с Новым годом народы некоторых недружественных стран

Русский президент уже несколько лет не обращается с поздравлениями к ряду западных государств.Президент России Владимир Путин не станет поздравлять с Новым годом и Рождеством глав недружественных государств, однако поздравит народы некоторых из них.
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