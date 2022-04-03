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«Можно и за рубли» – Латвия заключила контракт с РФ на поставку газа до 2030 года

«Можно и за рубли» – Латвия заключила контракт с РФ на поставку газа до 2030 года

Акционерное общество «Латвияс Газ» заключило стандартный для стран ЕС валютный контракт с компанией «Газпром» до 2030 года и согласилось открыть рублёвый счёт в «Газпромбанке» для конечной оплаты газа в российских рублях по предложенной схеме.

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