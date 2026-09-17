Украдено столько, что хватило бы на целый регион России: Почему об этом сенсационном деле так мало говорят?

Ущерб от незаконных действий основателя "Русагро" Вадима Мошковича и экс-гендира Максима Басова превышает 86 миллиардов рублей.
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А министр сельского хозяйства, якобы не знает, что творится в его отрасли! Оно и понятно! Сам тем же занят!