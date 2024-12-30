Кобахидзе назвал причиной проблем Грузии ее отказ открыть "второй фронт" против России

Основная причина трудностей, с которыми столкнулась Грузия и почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили, заключается в отказе властей страны открыть "второй фронт" против России, заявил журналистам премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.
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