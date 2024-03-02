Сырский заявил о намерении сменить командование бригад ВСУ из-за просчетов

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский признал, что командование ряда бригад на восточном фланге не справляется с управлением и удержанием позиций, потому, в связи с просчетами, намерен проводить обновление командования руководства таких бригад.