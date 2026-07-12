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Певица Серябкина вызвала волну хейта, прокатившись на самокате с другим артистом

Певица Серябкина вызвала волну хейта, прокатившись на самокате с другим артистом

Ваш браузер не поддерживает видео. ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Певица Ольга Серябкина решила устроить эффектную промо-кампанию нового сингла, но перестаралась, и вместо признания получила сотни негативных комментариев.

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