⚽️ «Черноморец» (Севастополь) 1:1 «Заря Луганск» Первый гол забил «Черноморец», однако команда «Заря Луганск» успела сравнять счёт.
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⚽️ «Черноморец» (Севастополь) 1:1 «Заря Луганск» Первый гол забил «Черноморец», однако команда «Заря Луганск» успела сравнять счёт.