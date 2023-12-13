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III СТОЛЫПИН-ФОРУМ

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Аркадий Мурылев внес предложения по совершенствованию медиативных процедур для предпринимателей

Аркадий Мурылев внес предложения по совершенствованию медиативных процедур для предпринимателей

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев выступил на тему «Медиация для предпринимателей и конституционное право на защиту способами, не запрещенными законом» на научно-практической конференции, состоявшейся на базе Псковского государственного университета.

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