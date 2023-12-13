Аркадий Мурылев внес предложения по совершенствованию медиативных процедур для предпринимателей

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев выступил на тему «Медиация для предпринимателей и конституционное право на защиту способами, не запрещенными законом» на научно-практической конференции, состоявшейся на базе Псковского государственного университета.