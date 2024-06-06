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Вечерний Новосибирск

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  • Nata
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Покупателей гражданства РФ увезли в военкомат с вокзала Новосибирск-Главный

Покупателей гражданства РФ увезли в военкомат с вокзала Новосибирск-Главный

Все они были доставлены в военные комиссариаты и поставлены на воинский учет. Из них пятеро из числа «натурализованных граждан» заключили контракт о прохождении военной службы с МО РФ, 19 человек призваны на военную службу.

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