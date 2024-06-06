Покупателей гражданства РФ увезли в военкомат с вокзала Новосибирск-Главный

Все они были доставлены в военные комиссариаты и поставлены на воинский учет. Из них пятеро из числа «натурализованных граждан» заключили контракт о прохождении военной службы с МО РФ, 19 человек призваны на военную службу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии