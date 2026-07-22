Дана Уайт признался, что Андерсон Силва до сих пор не разговаривает с ним: «Он ненавидит меня»

Глава UFC Дэйна Уайт рассказал, что бывший чемпион промоушена в среднем весе Андерсон Силва до сих пор отказывается с ним разговаривать после того, как Уайт предложил бразильской легенде завершить карьеру в смешанных единоборствах.
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