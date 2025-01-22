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Курс юаня резко упал до 13,6015

Курс юаня резко упал до 13,6015Бизнес-журнал публикует курсы основных валют к этой минуте. Китайская валюта падает до 13,6015, теряя 1,52% Единственная деноминация юаня была проведена в 1955 году, когда старые деньги менялись на новые в соотношении 10000:1.

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