Эксперт: курение повышает риск развития психических расстройств в 2,5 раза

Об этом рассказала доктор Ирина Крашкина Многие считают курение способом снятия стресса, не задумываясь, что на самом деле оно усугубляет психоэмоциональное состояние, сказала РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина», к.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии