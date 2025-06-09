НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

209 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Зарубкин
    Петербург - портовый город. Всюду висят обьявления о досуге.В Петербурге насч...
  • Evgeni Velesik
    Совсем 3,14зданутые?МВД: мошенники ст...
  • Вадим Кузнецов
    Когда ожидается плановое повышение МРОТ?Депутат Якубовски...

Эксперт: курение повышает риск развития психических расстройств в 2,5 раза

Эксперт: курение повышает риск развития психических расстройств в 2,5 раза

Об этом рассказала доктор Ирина Крашкина Многие считают курение способом снятия стресса, не задумываясь, что на самом деле оно усугубляет психоэмоциональное состояние, сказала РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина», к.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх