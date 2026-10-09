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Мировое обозрение

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«Остаться человеком»: Военный священник обратился к бойцам СВО на передовой

«Остаться человеком»: Военный священник обратился к бойцам СВО на передовой

Главное в тезисах: Обращение на передовой: Главный военный священник в зоне СВО протоиерей Димитрий Василенков выступил с пастырским словом к российским бойцам, обозначив понятие «креста православного воина».

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