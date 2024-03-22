Благополучие пенсионеров в России находится в центре внимания государства, и система пенсионного обеспечения играет важную роль в повышении… Пенсионные выплаты для граждан России: грядущие изменения с 1 апреля .
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