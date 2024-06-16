ПРИГЛАШЕНИЕ ДЛЯ МИГРАНТА: КАК СОТНИ НЕЛЕГАЛОВ "РАСТВОРИЛИСЬ" В РОССИИ

BB

Belitskyi Belitskyi

Сколько уже говорят по всем утюгам про миграционный беспредел, про коррупцию, а особенно ничего не меняется. Только, когда чего-то происходит нехорошее, немного поактивничают, а потом все сходит на нет. Нужны более жесткие меры к мигрантами, большие сроки для чиновников всех уровней с конфискацией, в том числе у родственников. Причем должна быть ответственность у старших начальников, которые просмотрели ситуацию