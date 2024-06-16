В Подмосковье осудили руководителей частной клиники за поддельные справки мигрантам. Теракт в "Крокусе" заставил правоохранителей обратить внимание на то, как сотни нелегалов "растворились" в России.
ПРИГЛАШЕНИЕ ДЛЯ МИГРАНТА: КАК СОТНИ НЕЛЕГАЛОВ "РАСТВОРИЛИСЬ" В РОССИИ
Комментарии
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Надежда Минаева
Запрет ношения никабов в РФ! Во многих странах даже в Средней Азии никабы запрещены! Прекратить потворствовать терроризму в России!
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2 час.
Алексей Зорин
Не хочет возить наших, отправить его в родной кишлак возить навоз на ишаке.
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2 час.
BB
Belitskyi Belitskyi
Сколько уже говорят по всем утюгам про миграционный беспредел, про коррупцию, а особенно ничего не меняется. Только, когда чего-то происходит нехорошее, немного поактивничают, а потом все сходит на нет. Нужны более жесткие меры к мигрантами, большие сроки для чиновников всех уровней с конфискацией, в том числе у родственников. Причем должна быть ответственность у старших начальников, которые просмотрели ситуацию
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1 час.
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