Military archbishop condemns plan to livestream Hasan execution

The head of the Roman Catholic Church to the U.S. Armed Forces has condemned the Trump administration's decision to execute convicted murderer Nidal Malik Hasan and warned that livestreaming his death would damage the U .
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