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Диетолог Волкова: хурму нельзя есть людям с диабетом и ожирением

Диетолог Волкова: хурму нельзя есть людям с диабетом и ожирением

Хурму не стоит употреблять людям, страдающим преддиабетом, сахарным диабетом и ожирением. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказала заведующая отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы, врач-терапевт, диетолог Галина Волкова.

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