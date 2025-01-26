Диетолог Волкова: хурму нельзя есть людям с диабетом и ожирением

Хурму не стоит употреблять людям, страдающим преддиабетом, сахарным диабетом и ожирением. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказала заведующая отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы, врач-терапевт, диетолог Галина Волкова.
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