Поздравляем любимого племянника, брата Дмитрия Желудкова с днём ВДВ. Желаем здоровья, успехов в спорте,и благополучия во всём.
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Поздравляем любимого племянника, брата Дмитрия Желудкова с днём ВДВ. Желаем здоровья, успехов в спорте,и благополучия во всём.
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