Избавьтесь от этой привычки: какое вредное действие портит ваши волосы и кожу головы Алёна ЮрьеваМногие из нас не могут представить вечер без того, чтобы лечь спать с влажными волосами, но эта привычка может быть вредной для вашего здоровья.